2023/04/07 | 22:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يدعو إلى وضع حد للإعتداءات الإسرائيلية النجف – سعدون الجابري دعا رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، الدول العربية والاسلامية إلى غلق سفارات اسرائيل لوضع حد للاعتداءات الصهيونية في فلسطين.وقال في تغريدة على تويتر تابعتها (الزمان) امس انه (بعد ما شهدته بعض المدن الصهيونية من مظاهرات ضد ساستها وسياساتهم، سارع كبير الشر نتنياهو إلى اللعب […]

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