2023/04/07 | 22:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيدان يبحث مع الأسد التعاون القضائي بين العراق وسوريا دمشق – الزمان بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ،مع الرئيس السوري بشار الاسد، التعاون القضائي بين البلدين.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاسد استقبل في العاصمة السورية دمشق ،زيدان ،وجرى خلال اللقاء التباحث بشأن التعاون القضائي بين البلدين).كما ناقش زيدان ، مع رئيس […]

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