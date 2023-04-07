الصحة العالمية: لمسنا تحسناً في القطاع الصحي العراقي

2023/04/07 | 22:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن العراق قادر على توطين الصناعة الدوائية.وقال ممثل منظمة الصحة العالمية أحمد زويتن في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/ : “تحدثت مع رئيس الوزراء […]

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