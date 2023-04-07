الخارجية الامريكية: اتفاق بغداد وأربيل انتصار للعراق وندعم تنفيذه بالكامل

2023/04/07 | 22:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصفت وزارة الخارجية الامريكية، اتفاق الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان على استئناف تصدير نفط الإقليم بـ"الانتصار للعراق بأسره".

وذكر بيان لحكومة الإقليم تلقته (بغداد اليوم) ان :"رئيس حکومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربارا ليف وهنأت الاخيرة خلال الاتصال الهاتفي، (بارزاني) على توقيع الاتفاق الأخير مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، والخاص باستئناف تصدير النفط".

وأكدت المسؤولة الامريكية وفقاً للبيان "دعم بلادها لتنفيذ الاتفاق بالكامل، وقالت إن :ما تحقق يمثل انتصاراً للعراق بأسره".

وشكر بارزاني "مساعدة وزير الخارجية الأمريكي على دعمها،" مشيراً إلى أن "التقدم المُحرز مع الحكومة الاتحادية برئاسة السوداني يُرسي أساساً لعهد جديد من التنسيق بعيد المدى بين أربيل وبغداد".

وتطرق الجانبان خلال الاتصال إلى آخر المستجدات والتطورات السياسية، وتناولا كذلك جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكانت الحكومتان الاتحادية وباقليم كردستان وقعتا الثلاثاء الماضي، على اتفاقية نهائية تقضي بأن تتولى بغداد عملية الإشراف الكامل على تصدير النفط من حقول الإقليم، وهو ما يسمح باستئناف تصدير النفط مجددا عبر ميناء جيهان التركي.

وكان التصدير قد توقف فعلياً منذ إصدار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، حكما لصالح بغداد يقضي بإيقاف تصدير إقليم كردستان النفط عبر تركيا لعدم وجود إذن من بغداد.

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