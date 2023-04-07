طالباني: متحدث حكومة الإقليم يمثل حزباً واحداً وندين بيانه عن مطار السليمانية

2023/04/07 | 22:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أدان نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، "بشدة" الهجوم على مطار السليمانية الدولي.

وقال طالباني في تغريدة بتويتر:" إن استهداف مطار مدني ليس فقط انتهاكًا للسيادة العراقية ، ولكنه أيضًا تصعيد خطير لحياة المواطنين الأكراد".

وأضاف "وفي الوقت نفسه ، نشرح للشعب الكردي ذلك ؛ (جوتيار عادل) ليس المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان ويمثل حزبا واحدا فقط في الحكومة ولا يمكنه التحدث باسم الحكومة كلها ونحن ندين بيانه الأخير".

وكانت مديرية أمن مطار السليمانية، اعلنت في وقت سابق عن انفجار وقع قرب سور المطار في الساعة 4:18 من مساء اليوم دون وقوع إصابات"، مشيراً الى ان "الانفجار تسبب في اندلاع حريق".

وتعليقاً على الحادثة قال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في بيان "نعبر عن قلقنا باستهداف مطار السليمانية الدولي"، مشيرا إلى أن "هذا الوضع هو نتيجة احتلال المؤسسات الحكومية و استخدامها في أعمال غير قانونية".

وأضاف عادل أن "تصرفات حزب استبدادي في حدود السليمانية تسبب بإغلاق سماء تركيا أمام مطار السليمانية ومن ثم مهاجمتها، وفي النتيجة المواطنون في هذه المنطقة يدفعون الثمن".

وشدد "يجب إنهاء هذه الأعمال غير العادلة وإعادة سلطة الحكومة وتثبيت حُكم يستحقه اهالي السليمانية يكون في مصلحة الاهالي و خدمتهم وانهاء هذا الوضع المعقد وتوفير حياة كريمة لأهالي السليمانية".

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