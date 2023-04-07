يرتبطون بشخصيات نافذة.. اعتقال اشخاص

2023/04/07 | 22:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باعتقال اشخاص يجبون الاموال في احدى سيطرات قضاء الدجيل الى شخصيات نافذة في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "قوة من النزاهة اعتقلت اشخاصا يقومون بجباية الاموال في سيطرة الشيخ ابراهيم في قضاء الدجيل بطريقة غير مشروعة"، مبينا ان "الاشخاص يتبعون الى شخصيات سياسية نافذة في محافظة صلاح الدين".

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