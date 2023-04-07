2023/04/07 | 23:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ISfULeyL4Nk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنان هاشم سلمان يتحدث عن طفلة شٌفيت بمساعدته) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفنان هاشم سلمان يتحدث عن طفلة شٌفيت بمساعدته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).