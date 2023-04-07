سكان أنطاكية يشككون في وعود إردوغان بإعادة الإعمار بعد الزلزال

2023/04/07 | 23:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقف عامل البناء المتقاعد، علي سيمن، أمام كومة من الأنقاض كانت سابقا حيه السكني في أنطاكية، ساخرا من فكرة إمكانية إعادة بناء المنطقة المتضررة من الزلزال في غضون عام واحد فقط.

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