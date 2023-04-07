الخارجية الإسرائيلية: مقتل شخص وإصابة 6 في

2023/04/07 | 23:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الجمعة، إن "شخصا قتل، وأصيب 6 في هجوم إرهابي وقع بتل أبيب".

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