المالية النيابية تكشف الفئات المشمولة بتخفيض سلم الرواتب

2023/04/07 | 23:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة المالية النيابية، عن الفئات المشمولة بتخفيض سلم الرواتب.

وقال عضو اللجنة محمد نوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “تم تشكيل لجنة داخل مجلس الوزراء تعمل على دراسة سلم الرواتب، فهناك تباين بالرواتب بين الوزارات، بعضها تكون الرواتب فيها منخفضة كوزارة الزراعة والموارد المائية، ووزارات أخرى برواتب كبيرة مثل النفط، التعليم العالي، الكهرباء، وغيرها من المؤسسات الحكومية والهيئات، اذ ان الفكرة التي يقوم عليها سلم الرواتب، هي خلق مساواة واضحة وفعلية على اساسها يقوم السلم الوظيفي وسلم الرواتب لتحقيق العدالة بين جميع تلك الفئات”.

وأضاف أن “انخفاض الرواتب مع وجود التضخم الحالي بالاقتصاد العراقي، وانخفاض القيمة الشرائية للفرد العراقي إلى 23٪، يدفعنا باتجاه رفع الرواتب، إذا كانت هناك نية للتعديل، ومن غير الممكن تخفيض الرواتب بعد الارتفاع في أسعار صرف الدولار، والتي لازالت الحكومة تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي للسيطرة عليها وخفضها لإعادة الاستقرار للسوق من جديد”.

وأوضح نوري أن “الفئات التي من الممكن أن يتم شمولها بخفض سلم الرواتب هم أصحاب الدرجات الخاصة والعليا والمخصصات لهذه الدرجات، فضلاً عن رئاسات مجلسي الوزراء والنواب، ومن هم بدرجة مدير عام فما قوق، ووزير ونائب، لتحقيق المساواة بين مجموعة كبيرة من فئات المجتمع العراقي التي تعاني من هذا الموضوع”.

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