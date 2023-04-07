العراق: انفجار في مطار السليمانية وأنباء عن محاولة اغتيال قائد

2023/04/07 | 23:54 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطات إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، تعرض مطار السليمانية الدولي، بمحافظة السليمانية الخاضعة لسلطة الاتحاد الوطني الكردستاني، لانفجار مجهول، في حين أكدت مصادر تعرض قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي لاستهداف من قبل طائرة مسيرة قرب المطار.

ووفق بيان لأمن المطار، فإنّ "انفجاراً وقع مساء اليوم قرب سور مطار السليمانية الدولي دون وقوع إصابات"، مشيراً إلى أنّ "الانفجار تسبب في اندلاع حريق".

وقال البيان إنّ "فرق الدفاع المدني وصلت إلى مكان الحادث على الفور وسيطرت على الحريق"، مبيناً أنّ "التحقيقات جارية حالياً في الحادث".

وكانت إدارة المطار قد نفت قبل ذلك وقوع أي انفجار أو قصف استهدف المطار، واصفة ما حدث بأنّه "حريق صغير بكومة من الأنقاض"، إلا أنها سرعان ما تراجعت وأقرّت بوقوع التفجير.

بالفيديو | مطار السليمانية: انفجار قرب السور الخارجي للمطار دون وقوع إصابات pic.twitter.com/DsoTyKV94C

— يونيوز (@UnewsAgency1) April 7, 2023

‏وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل، في بيان: "نعبّر عن قلقنا من استهداف مطار السليمانية الدولي"، مشيراً إلى أنّ "هذا الوضع هو نتيجة احتلال المؤسسات الحكومية واستخدامها في أعمال غير قانونية".

وأضاف أنّ "تصرفات حزب استبدادي (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني)، في حدود السليمانية تتسبب بإغلاق سماء تركيا أمام مطار السليمانية ومن ثم مهاجمتها، وفي النتيجة المواطنون في هذه المنطقة يدفعون الثمن".

وتابع: "يجب إنهاء هذه الأعمال غير العادلة وإعادة سلطة الحكومة وتثبيت حُكم يستحقه أهالي السليمانية يكون في مصلحة الأهالي وخدمتهم".

وقال سرتيب جوهر، أحد الكوادر المتقدمة التابعة لـ"لاهور شيخ جنكي" المستبعد من رئاسة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، في منشور على "فيسبوك"، إنّ عبدي تعرض لمحاولة اغتيال في مدينة السليمانية، لكنه نجا منها.

ونقل موقع "بغداد اليوم" عن مصدر أمني لم يسمه قوله إنّ "طائرة مسيرة بدون طيار كانت تروم استهداف قائد قوات قسد الكردية السورية عبد مظلوم، الذي أمضى وقتاً في السليمانية وكان ينوي العودة إلى مطار قامشلي في شمال سورية".

وأوضح أنه "أثناء وجوده في مطار السليمانية لعودته إلى سورية، استهدفته طائرة تركية بصاروخ قرب شحن الطائرات بمطار السليمانية"، مضيفاً أنّ "عبدي عاد إلى شمال سورية دون أي إصابات، وتم نقله بطائرة أميركية".

وكانت تركيا قد علّقت، الأربعاء الماضي، رحلاتها من مطار السليمانية وإليه، وأعلنت أنّ قرار التعليق جاء بسبب "تكثيف أنشطة حزب العمال الكردستاني في مدينة السليمانية، وتغلغل الحزب في المطار، وهو ما يؤدي إلى تهديد أمن الطيران"، وفق بيان لوزارة الخارجية، وقالت إنّ القرار من المتوقع أن يكون ساري المفعول حتى الثالث من شهر يوليو/ تموز المقبل في المرحلة الأولى، وسوف تتم مراجعته في ضوء التطورات.

وشهدت المحافظة في منتصف مارس/ آذار الماضي تحطم مروحية تقل عناصر من "قسد"، كانت في طريقها إلى السليمانية.

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