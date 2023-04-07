وزير الصدر ينشر استمارة

2023/04/07 | 23:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نشر محمد صالح العراقي (وزير) زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، هوية "المعتكف" للراغبين بالاعتكاف في مسجد الكوفة في محافظة النجف الأشرف خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان.

كما نشر مكتب زعيم التيار توجيهات الصدر بخصوص إحياء شعيرة "الإعتكاف".

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