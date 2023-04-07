تصاعد أحداث السليمانية.. المندلاوي منتقداً تركيا: المطار ملتزم بالقوانين وخاضع لسلطة الطيران

2023/04/07 | 23:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أبدى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، استغرابه من قرار تركيا بتعليق رحلاتها الى مطار السليمانية بحجة تصاعد أنشطة حزب العمال الكردستاني في المدينة.

وذكر بيان لمكتبه تلقته (بغداد اليوم)، ان المندلاوي زار السليمانية وألتقى اليوم الجمعة بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، في المحافظة "وبحثا خلال اللقاء حول عدد من الملفات المهمة بين المركز والإقليم، والتأكيد على اهمية الاسراع في تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة الحالية لارتباطه المباشر بشؤون الدولة ومصالح المواطنين، و بما يضمن حقوق جميع المحافظات لتنفيذ برامجها ومشاريعها الخدمية والاستثمارية".

ودعا المندلاوي بحسب البيان "السلطات التركية إلى إعادة استئناف رحلاتها الجوية إلى مطار السليمانية الدولي،" مبدياً استغرابه من القرار التركي "بتعليق الرحلات إلى المطار على الرغم من كونه خاضع لسلطة الطيران المدني العراقي وملتزم بالقوانين واللوائح والانظمة الدولية للطيران".

يشار إلى أن تركيا أعلنت في أول أمس الأربعاء بتعليق رحلاتها الجوية الى مطار السليمانية الدولي في اقليم كردستان.

واصدرت وزارة الخارجية التركية، بياناً ذكرت فيه أنه تم إغلاق المجال الجوي التركي أمام الطائرات التي ستستخدم مطار السليمانية الدولي للهبوط والإقلاع اعتباراً من (3 نيسان 2023).

ولفتت وزارة الخارجية التركية إلى أن القرار جاء بعد "تكثيف أنشطة حزب العمال الكوردستاني في السليمانية وتغلغله في المطار وبالتالي تهديد أمن الطيران" وفقاً لبيانها.

وما زاد الأزمة تعقيدا بعد استهداف المطار مساء اليوم يعتقد انه بطيران تركي مسير.

وأفادت وسائل اعلام كردية، بأن قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، كان المستهدف بالهجوم، لكنه نجا وفريقه المرافق دون أن يصابوا بأذى".

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