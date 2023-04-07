تحذير للعراقيين.. سحب عملاقة ممطرة قادمة إليكم

2023/04/07 | 23:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذر متنبئ جوي، من تعرض البلاد الى حالة جوية مصحوبة بأمطار غزيرة خلال الأسبوع المقبل.

وقال صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك :"ستتعرض مدن البلاد لحالة جوية ربيعية ممطرة، بداياتها يوم الاثنين وتنتهي تدريجيا نهار ومساء الخميس تبلغ ذروتها يومي الثلاثاء والاربعاء".

وأضاف "على جميع المدن أخذ الاحتياطات اللازمة خصوصا أيام الذروة وستتعرض بعض المناطق لهطول غزير مع رياح هابطة وسحب استوائية عملاقة يستوجب الحذر".

وحث عطية على "تأجيل اي فعاليات خلال هذه الفترة".

وأشار الى ان "مدن شمال ووسط وغرب البلاد تحت خط الأمطار الشديدة أحياناً تليها مدن الفرات الأوسط والجنوب غزيرة احياناً".

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