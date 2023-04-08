نتنياهو يأمر الجيش والشرطة باستدعاء قوات إضافية لـ

2023/04/08 | 00:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، الجمعة، أن نتنياهو أصدر أمرا للشرطة والجيش باستدعاء قوات إضافية لـ"مواجهة الهجمات الإرهابية".

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