2023/04/08 | 00:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dxlRxyjza9Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بابل.. إقامة معرض للزهور الأول من نوعه في قضاء المحاويل ودعوات للاهتمام بالمساحات الخضراء) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بابل.. إقامة معرض للزهور الأول من نوعه في قضاء المحاويل ودعوات للاهتمام بالمساحات الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).