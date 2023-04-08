السوداني: قانون أبعد من حكمه!

2023/04/08 | 00:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: بليغ أبو كلل كان قانون تحديد ولاية رئيس مجلس الوزراء بدورتين...

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