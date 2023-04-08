2023/04/08 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬يفكّك‭ ‬صواريخ‭ ‬لم‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬الجنوب‭ ‬ القدس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬غزة‭- ‬بيروت‭- ‬القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ – ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬قتلت‭ ‬اسرائيليتان‭ ‬بالرصاص‭ ‬واصيبت‭ ‬ثالثة‭ ‬بجروح‭ ‬خطيرة‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬آليتهن‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬بعدما‭ ‬شنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬غارات‭ ‬قبيل‭ ‬فجر‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وغزة‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬فصول‭ ‬تصعيد‭ ‬مفاجئ‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل‭ ‬إسرائيليتين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬بعد‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان‭ ‬ومصر‭ ‬تتلقى‭ ‬تطمينات‭ ‬مشروطة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل‭ ‬إسرائيليتين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬بعد‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان‭ ‬ومصر‭ ‬تتلقى‭ ‬تطمينات‭ ‬مشروطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).