2023/04/08 | 00:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الجيش اللبناني يفكّك صواريخ لم تنطلق من الجنوب القدس (أ ف ب) – غزة- بيروت- القاهرة- مصطفى عمارة – الزمان قتلت اسرائيليتان بالرصاص واصيبت ثالثة بجروح خطيرة الجمعة في هجوم على آليتهن في الضفة الغربية المحتلة، بعدما شنت إسرائيل غارات قبيل فجر الجمعة على جنوب لبنان وغزة في أحدث فصول تصعيد مفاجئ […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل إسرائيليتين في الضفة بعد غارات على غزة ولبنان ومصر تتلقى تطمينات مشروطة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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