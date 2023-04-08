2023/04/08 | 00:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام استمرار طرح وزراء هزيلين على مدار عشرين سنة الا مَن رحم ربي، متوالية لا نهاية لها مادامت طريقة ترشيح الوزير للمنصب حزبية على مبدأ المحاصصة، لا كفاءة ولا خبرة في المعايير بالرغم من أكذوبة التكنوقراط التي يغطون بها الفشل والهزال. يظنّون من ضمن أوهامهم انّ مجلس النواب هو المصفى الذي […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خارطة طريق لاختيار الوزراء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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