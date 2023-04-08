خارطة‭ ‬طريق‭ ‬لاختيار‭ ‬الوزراء

2023/04/08 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ استمرار‭ ‬طرح‭ ‬وزراء‭ ‬هزيلين‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬عشرين‭ ‬سنة‭ ‬الا‭ ‬مَن‭ ‬رحم‭ ‬ربي،‭ ‬متوالية‭ ‬لا‭ ‬نهاية‭ ‬لها‭ ‬مادامت‭ ‬طريقة‭ ‬ترشيح‭ ‬الوزير‭ ‬للمنصب‭ ‬حزبية‭ ‬على‭ ‬مبدأ‭ ‬المحاصصة،‭ ‬لا‭ ‬كفاءة‭ ‬ولا‭ ‬خبرة‭ ‬في‭ ‬المعايير‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬أكذوبة‭ ‬التكنوقراط‭ ‬التي‭ ‬يغطون‭ ‬بها‭ ‬الفشل‭ ‬والهزال‭.‬ ‭ ‬يظنّون‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬أوهامهم‭ ‬انّ‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬هو‭ ‬المصفى‭ ‬الذي‭ […]

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