خطيب المسجد الأقصى لـ (الزمان):المستوطنون يستغلون عيد الفصح لمهاجمة المعتكفين

2023/04/08 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة ‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬دعا‭ ‬عكرمة‭ ‬صبري‭ ‬خطيب‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ -‬الزمان‭- ‬المرابطين‭ ‬حول‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬إلى‭ ‬النفير‭ ‬لمنع‭ ‬استيلاء‭ ‬اليهود‭ ‬على‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬وتنفيذ‭ ‬مخططاتهم‭ ‬بهدمه‭ ‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المستوطنين‭ ‬يستغلون‭ ‬اعيادهم‭ ‬لمهاجمة‭ ‬المرابطين‭ ‬والمعتكفين‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬تزامن‭ ‬عيد‭ ‬الفصح‭ ‬اليهودي‭ ‬مع‭ ‬شهر‭ ‬رمضان،‭ ‬ويحاولون‭ ‬إدخال‭ ‬القرابين‭ ‬إلى‭ […]

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