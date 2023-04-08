مُستجدّات الأوضاع السياسيَّة على طاولة حسين و رومانوسكي

2023/04/08 | 00:21 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، مع سفيرة الولايات المُتحدة الأمريكيَّة لدى العراق آلينا رومانوسكي، مُستجدّات الأوضاع السياسيَّة في العراق.
وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقاه / المركز الخبري […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مُستجدّات الأوضاع السياسيَّة على طاولة حسين و رومانوسكي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقاه / المركز الخبري […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص مُستجدّات الأوضاع السياسيَّة على طاولة حسين و رومانوسكي المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مُستجدّات الأوضاع السياسيَّة على طاولة حسين و رومانوسكي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مُستجدّات الأوضاع السياسيَّة على طاولة حسين و رومانوسكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).