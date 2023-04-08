(زين) تحذف إعلانها عن الرسوم الجديدة بعد تدخل هيأة الاتصالات

2023/04/08 | 00:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- اليوم

أعلن مركز الإعلام الرقمي، ان رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد أكد للمركز تدخل الهيئة لإيقاف قرار شركة زين للاتصالات الخاص بفرض رسوم مالية جديدة لإدارة شرائح مستخدميها في العراق.

وقال الاعلام الرقمي في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "الموقع الإلكتروني لشركة الاتصالات حذف الخبر بخصوص الرسوم".

وكان مركز الإعلام الرقمي أعلن في بيان سابق اليوم، إن "مستخدمي مواقع التواصل يستغربون قرار شبكة زين للإتصالات Zain Iraq بإستقطاع مبالغ شهرية مقطوعة من جميع المستخدمين في العراق بحجة أجور إدارة الشريحة والحد من التضخم".

ودعا المواطنون هيئة الإعلام والإتصالات بالتدخل لايقاف هذا القرار.

واطلعت "بغداد اليوم" على قرار شركة زين، الذي يفرض 350 ديناراً على كل مستخدم شهرياً ابتداء من آيار المقبل، تحت مسمى "أجور خدمة ادارة الشريحة".

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