2023/04/08 | 01:08 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختلست ربع مليار دينار.. السجن 12 عاما لمديرة مصرف عراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/08 | 01:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختلست ربع مليار دينار.. السجن 12 عاما لمديرة مصرف عراقي) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختلست ربع مليار دينار.. السجن 12 عاما لمديرة مصرف عراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).