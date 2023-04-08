2023/04/08 | 01:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

كشفت شبكة (الميدل ايست أي)، الجمعة، عن وجود ما قالت انها "خلافات كبيرة" وقعت بين العراق وايران نتيجة لايقاف السلطات العراقية وصول ايران الى حساباتها الخاصة داخل العراق التي تحتوي على الدولار المقدم من بغداد عن العمليات التجارية المتبادلة بين الطرفين.

وأوضحت الشبكة بحسب ما ترجمته (بغداد اليوم)، ان السلطات الإيرانية تملك حسابا في مصرف العراق التجاري يحتوي على ما يقارب الثمانية مليار دولار، ذلك الحساب بات "معطلا" نتيجة للضغوطات الامريكية على العراق الذي بات يقدم الأموال عن الخدمات الإيرانية بالدينار العراقي بدلا عن العملة الصعبة.

الحساب الإيراني يستخدم الآن بحسب المعلومات التي كشفت عنها الشبكة، لسد تكاليف استيراد ايران للبضائع والسلع غير الخاضعة للعقوبات الامريكية، ومنها الأجهزة والمعدات الطبية، الامر الذي اكدت ان ايران ترفضه وتطالب بغداد بالسماح لها بالوصول الى الدولار داخل حسابها، واستخدامه بالشكل الذي تراه مناسبا بعيدا عن العقوبات الامريكية.

ورفضت السلطات العراقية وتحت ضغط امريكي اطلاق الأموال الإيرانية في الحساب المذكور، أوقع "خلافات كبيرة" بين بغداد وطهران بحسب ما كشف عنه احد مستشاري رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للشبكة ممن رفضوا الكشف عن هويتهم، مؤكدا ان "ايران غاضبة وتحملنا الآن مسؤولية عدم قدرتهم على الوصول الى الدولار المهرب من السوق السوداء العراقية".

المستشار كشف للشبكة أيضا ان الإيرانيين ابلغوا السلطات العراقية بغضبهم مؤكدين "لقد رتبتم جميع اوراقكم مع الأمريكيين تاركين ايران خارج حساباتكم"، مشددين لبغداد "نريد اموالنا ولا شيء آخر غيرها"، في إشارة الى الحساب المصرفي المعطل الذي لا تستطيع ايران سحب الأموال منه الآن دون موافقة واشنطن.

المسؤول كشف أيضا ان محافظ البنك المركزي علي العلاق ووزير الخارجية فؤاد حسين، يحاولون الان اقناع واشنطن بالسماح لطهران بالوصول الى الحساب المعطل، موضحا ان "العلاق وحسين اخبروا الأمريكيين انهم نفذوا كل طلبات واشنطن وانهم يرغبون بالمقابل بالحصول على تخفيف للقيود الامريكية على التعاملات المالية بين العراق وايران".

بغداد طالبت واشنطن أيضا بالسماح لها بدفع الدولار الأمريكي الى ايران كمقابل عن الخدمات التي تحصل عليها ومنها استيراد السلع والطاقة حتى اشعار اخر، بحسب المستشار، الذي اكد كذلك ان الجانب الأمريكي "قال انهم يفهمون موقف الحكومة العراقية ووعدوا بنقل توصياتهم الى الخزانة الامريكية في الوقت القريب".

تلك الوعود ما تزال غير متحققة بحسب الشبكة، حيث اكد المستشار ان العلاق وحسين لم يحصلوا على "إجابة نهائية" بعد من الحكومة او الخزانة الامريكية، متوقعا ان واشنطن ستحاول "تخفيف القيود على التبادل المالي بين العراق وايران بشكل تدريجي"، بحسب قوله.

يشار الى ان الميدل ايست أي كشفت أيضا إيقاف ايران عمليات شراء الدولار من السوق السوداء العراقية بعد وصول تكلفة الحصول على مليون دولار لنحو 400 الف دولار، الامر الذي كبد الاقتصاد الإيراني خسائر كبيرة اجبر معها على البحث عن طرق أخرى للحصول على الدولار، بدلا عن السوق السوداء العراقية.

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