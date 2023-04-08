لجنة نيابية تحذر من إحتمالية انهيار بنايات جديدة

2023/04/08 | 01:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذّرت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، من احتماليَّة انهيار بنايات جديدة.

وتسبّب انهيار بناية قيد الإنشاء في بغداد يوم الأحد الماضي، باحتجاز عدد من العمال تحت الأنقاض، لفترة طويلة.

وقال النائب الثاني لرئيس اللجنة حسين السعبري في تصريح للصحيفة الرسمية، إنَّ :"اللجان التي شُكلت لفحص المباني كثيرة من وزارة العمل والصحة وهيئة النزاهة ناهيك عن لجان منظمات المجتمع المدني".

وأوضح، أنَّ "وجود هذا الكم من اللجان يؤدي إلى تشتت العمل".

وأضاف أنه "قدم أكثر من مرة إلى النائب الأول لرئيس مجلس النواب بشأن توحيد عمل هذه اللجان من أجل الوقوف على واقع حال الأبنية".

وشهد تشرين الأول من العام الماضي انهيار مبنى المختبر الوطني للتحليلات المرضية في منطقة الكرادة وسط بغداد، ما سبب وقوع قتلى وجرحى.

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