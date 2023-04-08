2023/04/08 | 02:18 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل | وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: غارة بطائرة مسيرة شمال العراق الجمعة استهدفت قائد قوات سوريا الديمقراطية

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