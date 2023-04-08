2023/04/08 | 02:35 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 9aS7ngZZIfo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب أحمد الجبوري: هذا موعد تصويت البرلمان على الموازنة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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