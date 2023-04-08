2023/04/08 | 02:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، في مأدبة إفطار مع جنود أوكرانيين مسلمين يحتفلون بشهر رمضان، بحضور قادة "المجلس"، وهو أعلى هيئة تمثيلية لتتار القرم، وممثلي رجال الدين المسلمين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا قال زيلينسكي عن شهر رمضان خلال مشاركته في مأدبة إفطار مع جنود مسلمين؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا قال زيلينسكي عن شهر رمضان خلال مشاركته في مأدبة إفطار مع جنود مسلمين؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).