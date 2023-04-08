2023/04/08 | 04:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: وردت الى المسلة، مقترحات يشان سعر بيع نافذة العملة تم...

ظهرت المقالة مقترحات لتعديل سعر بيع نافذة العملة أولاً على المسلة.

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