2023/04/08 | 04:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أصدر مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، رائد جوحي، السبت، بياناً...

ظهرت المقالة رائد جوحي ينفي أنباء اعادته مبلغ 40 مليار دينار من مبلغ الأمانات الضريبية أولاً على المسلة.

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