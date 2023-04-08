“هجوم” قرب مطار السليمانية في كردستان العراق ولا ضحايا

2023/04/08 | 04:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية (العراق)-(أ ف ب) – وقع “انفجار” الجمعة قرب مطار في كردستان العراق تسبب في اندلاع حريق دون وقوع إصابات، وفق ما أعلنت الأجهزة الأمنية، ووصف مسؤولون من الإقليم العراقي الحدودي مع تركيا ما وقع بأنه “هجوم”.يأتي الحادث الذي وقع قرب مطار السليمانية (شمال) في سياق متوتر، فقد أغلقت تركيا مجالها الجوي في […]

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