أمريكا: ندين بشدة

2023/04/08 | 05:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، أنها "تدين بشدة الهجمات الإرهابية التي وقعت في الضفة الغربية وتل أبيب".

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