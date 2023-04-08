رغد صدام حسين بذكرى 7 نيسان: عراق تشيده الجماجمُ والدمُ تتهدم الدنيا ولا يتهدمُ

2023/04/08 | 06:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت رغد ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، تغريدة بمناسبة ذكرى 7 نيسان (ذكرى تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي) الذي كان والدها يرأسه في العراق.

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