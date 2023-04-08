وزارة العدل الأميركية تحقق في

2023/04/08 | 06:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة العدل الأميركية الجمعة إنها بدأت تحقيقا فيما يخص التسريب المزعوم لعدة وثائق عسكرية أميركية سرية نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي.

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