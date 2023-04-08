5 خطوات للحصول على صحة أفضل

2023/04/08 | 07:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحتفل منظمة الصحة العالمية بالذكرى الـ 75 بذكرى على تأسيسها، إذ نشأت بهدف بناء مستقبل أفضل وأكثر صحة للناس في جميع أنحاء العالم.

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