2023/04/08 | 07:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفر هجومان منفصلان في الضفة الغربية وتل أبيب عن مقتل ثلاثة أشخاص، الجمعة، في تطورات تأتي بعد أن قصفت إسرائيل أهدافا لمسلحين فلسطينيين في جنوب لبنان وغزة، لتنتهي بذلك ثلاثة أيام من التوترات المتصاعدة في المنطقة في أعقاب مداهمات الشرطة للمسجد الأقصى في القدس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3 قتلى بهجومين في تل أبيب والضفة الجمعة مع استمرار التوترات بأعقاب الضربات الإسرائيلية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3 قتلى بهجومين في تل أبيب والضفة الجمعة مع استمرار التوترات بأعقاب الضربات الإسرائيلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).