أفغانستان.. طالبان تسمح باستئناف بث الإذاعة النسائية الوحيدة في البلاد تحت شروط صارمة

2023/04/08 | 07:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استأنفت المحطة الإذاعية الإفغانية الوحيدة التي تديرها النساء البث بعد أن كانت حركة طالبان قد أقدمت على إغلاقها بزعم تشغيلها للموسيقى خلال شهر رمضان.

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