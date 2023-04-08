شاركنا برأيك.. هل خرج نادي الهلال من دائرة المنافسة على لقب الدوري السعودي؟

2023/04/08 | 08:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرّض نادي الهلال لخسارة قاسية من نظيره الشباب، بثلاثة أهداف دون مقابل، في مباراتهما الّتي أقيت على أرض استاد "الملز"، ضمن منافسات الأسبوع الـ 22 في مسابقة دوري "روشن" السعودي.

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