أكثر من 9 بالمئة.. خام البصرة يحقق مكاسب أسبوعية

2023/04/08 | 09:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

حقق خام البصرة مكاسب أسبوعية كبيرة بلغت أكثر من 9%، فيما أغلقت خامات برنت والامريكي ايضا على مكاسب مع ارتفاع اسعار النفط عالميا.

اما خام البصرة الثقيل فقد اغلق في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 9 سنتات ليصل إلى 80.63 دولارا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 6.72 دولارات بما يعادل 9.09%.

كما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 9 سنتات ليصل الى 84.11 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية ايضا بلغت 6.52 دولارات او ما يعادل 8.4%.

أما خام برنت فقد أغلق في آخر جلسة من أمس الجمعة على ارتفاع بمقدار 12 سنتا ليصل الى 85.12 دولارا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 5.18 دولارات أو ما يعادل 6.48 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع ايضا بمقدار 9 سنتات ليصل الى 75.76 دولارا للبرميل، وسجل مكاسب اسبوعية ايضا بلغت 4.94 دولارات او ما يعادل 6.52%.

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