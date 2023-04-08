طقس العراق.. أمطار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي

2023/04/08 | 09:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، حالة الطقس المتوقعة في البلاد خلال الأيام المقبلة، فيما اشارت الى ارتفاع بدرجات الحرارة مع فرص لتساقط زخات مطر اعتبارا من الاثنين المقبل.

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