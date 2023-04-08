البحرية الأميركية ترسل غواصة

2023/04/08 | 09:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

أوضحت البحرية الأمريكية، اليوم السبت، أن غواصة تعمل بالطاقة النووية ومزودة بصواريخ موجهة تعمل في الشرق الأوسط دعما للأسطول الخامس الأمريكي الذي يتخذ من البحرين مقرا له.

وذكر المتحدث باسم البحرية تيموثي هوكينز في بيان أن "الغواصة فلوريدا دخلت المنطقة الخميس وبدأت في عبور قناة السويس".

وأضاف إنها "قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز من طراز توماهوك وأُرسلت إلى الأسطول الخامس الأمريكي للمساعدة على نشر الأمن والاستقرار البحريين في المنطقة".

المصدر: رويترز

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