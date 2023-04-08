العامري: الاعتداء على مطار السليمانية انتهاكٍ صارخ لسيادة العراق

2023/04/08 | 09:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ادان رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم السبت، حادثَ الاعتداء غير المبرر على مطار السليمانية.وقال العامري، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: “ندينُ وبشدة حادثَ الإعتداء غير المبرر على […]

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