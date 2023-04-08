البحرية الأميركية ترسل غواصة تعمل بالطاقة النووية إلى الشرق الأوسط

2023/04/08 | 09:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت البحرية الأميركية، السبت، إن غواصة تعمل بالطاقة النووية ومزودة بصواريخ موجهة تعمل في الشرق الأوسط دعما للأسطول الخامس الذي يتخذ من البحرين مقرا له.

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