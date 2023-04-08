لجنة نيابية تحذر من انهيار بنايات جديدة

2023/04/08 | 10:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حذّرت لجنة الاستثمار والتنمية من احتماليَّة انهيار بنايات جديدة، فيما انتقدت تشتت اللجان التي شكلت لفحص الأبنية.

وتسبّب انهيار بناية قيد الإنشاء في بغداد يوم الأحد الماضي، باحتجاز عدد من العمال تحت الأنقاض، لفترة طويلة.

وقال النائب الثاني لرئيس اللجنة حسين السعبري، إن "اللجان التي شُكلت لفحص المباني كثيرة من وزارة العمل والصحة وهيئة النزاهة ناهيك عن لجان منظمات المجتمع المدني"، موضحاً أنَّ "وجود هذا الكم من اللجان يؤدي إلى تشتت العمل".

وأضاف أنه قدم "أكثر من مرة إلى النائب الأول لرئيس مجلس النواب بشأن توحيد عمل هذه اللجان من أجل الوقوف على واقع حال الأبنية".

وشهد تشرين الأول من العام الماضي انهيار مبنى المختبر الوطني للتحليلات المرضية في منطقة الكرادة وسط بغداد، ما سبب وقوع ضحايا وجرحى.

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