الداعية السعودي صالح المغامسي: أسعى وارجو أن ينشأ الله على يدي مذهبا إسلاميا جديدا

2023/04/08 | 10:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الداعية الإسلامي السعودي، صالح المغامسي، الإمام والخطيب السابق لجامع قباء بالمملكة إنه لابد من إقامة مذهب إسلامي جديد لافتا إلى أن الفقه الإسلامي هو صناعة بشرية.

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