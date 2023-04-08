الانواء الجوية: أمطار وتصاعد للغبار خلال هذا الاسبوع

2023/04/08 | 10:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار غزيرة وتصاعداً للغبار بدءاً من الثلاثاء المقبل.

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