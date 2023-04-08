المندلاوي يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية لكشف ملابسات استهداف مطار السليمانية

2023/04/08 | 10:30 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – سياسةوجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية لكشف ملابسات استهداف مطار السليمانية.

وقال المندلاوي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز : "ندين بشدة استهداف مطار السليمانية الدولي، لما يمثله من انتهاكا خطيرا للسيادة العراقية وتهديدا لأرواح المواطنين".وتابع: "كما نوجه لجنة الأمن والدفاع بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات الاعتداء وتقديم تقرير عاجل، لاتخاذ الاجراءات التي تحفظ السيادة وتحمي ارواح شعبنا من اي اعتداء".

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