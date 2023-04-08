2023/04/08 | 10:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PocRxYJdcOk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب زيتون الدليمي تتحدث عن تحرير مناطق الأنبار من المجرمين ودور النساء) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب زيتون الدليمي تتحدث عن تحرير مناطق الأنبار من المجرمين ودور النساء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).