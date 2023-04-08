الإطاحة بشبكة لنقل العمالة الأجنبية وضبط 20 متسللاً في البصرة

2023/04/08 | 10:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلنت قيادة قوات حرس الحدود، اليوم السبت، القبض على شبكة لنقل العمالة الأجنبية في محافظة البصرة.

وذكرت القيادة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ضمن مهام منع حالات التسلل والتهريب، وبجهود ميدانية، ألقت قوة من آمرية حدود السواحل في قيادة حدود المنطقة الرابعة، القبض على شبكة لنقل العمالة الأجنبية في محافظة البصرة، تتكون من ثلاثة أجانب وآخر عراقي الجنسية".

وأضافت أن "الشبكة تعمل على نقل العمالة الأجنبية إلى الأراضي العراقية بطريقة غير شرعية".

وفي سياق متصل، أكدت القيادة، بحسب البيان، أن آمرية الحدود "ضبطت 20 متسللاً أجنبيا حاولوا اجتياز الحدود عبر قناة شط العرب، حيث تم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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