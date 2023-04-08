الجيش الامريكي يعترف بوجود ضباط منه يرافقون عبدي قرب مطار السليمانية

2023/04/08 | 10:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏يعتقد مسؤولون غربيون أن الضربة نفذتها تركيا التي تعتبر الأكراد السوريين أعداء.

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